كمين الطالبية يُنهي رحلة تاجر هيروين بـ250 جراما وبندقية وذخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، باتجار "عمرو. ع.إ.إ" 30 سنة، عاطل، في المواد المخدرة متخذا دائرة القسم وكرا لتجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أشرف عليها المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من ضبطه حال قيادتة سيارة بمنطقة سكنه.

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عُثر بحوزته على 8 حصوات متلفة الأحجام لمسحوق الهيروين وزنت 250 جراما، بندقية خرطوش عيار 12مم و25 طلقة إضافة إلى ميزان حساس ومبلغ 1150 جنيها.

أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والسيارة والهتف لتسهيل ترويجها على عملائه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.