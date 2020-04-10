بعد نتيجة التحاليل.. "أطباء العزل" يحتفلون بخروجهم من مستشفى قها – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد محيط مستشفى العزل في قها، بمحافظة القليوبية، احتفال الطاقم الطبي بالمستشفى، والمكون من 80 طبيبًا وتمريض وإدارة وعمال، بانتهاء مهمتهم بنجاح، وخلوهم من أي إصابات بالفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس.

فيما شهدت المستشفى، تسلم الأطقم الطبية الجديدة، مهام عملهم، اعتبارًا من اليوم ولمدة 14 يومًا مقبلة.

كان عدد المتعافين في مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، ارتفع إلى 20 شخصًا غادروا على 4 دفعات، شهدها المستشفى خلال الأسبوع الجاري، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.