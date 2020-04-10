صندوق النقد الدولي يعتبر أنّ كوفيد-19 يثير "أسوأ عواقب إقتصادية منذ 1929"

وكالات - قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم، الخميس 9 أفريل 2020، إن جائحة كوفيد-19 ستسبب "أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير" عام 1929، مشيرة إلى أن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضو في الصندوق ستشهد إنكماشا في دخل الفرد لديها.

بالإضافة إلى ذلك، قالت كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي سيشهد في أحسن الأحوال "إنتعاشا جزئيا" في عام 2021 شريطة أن يتم إحتواء الوباء في النصف الثاني من عام 2020 ويكون من الممكن رفع تدابير العزل للسماح بإستئناف النشاط الإقتصادي.

وحثت في كلمة ألقتها قبل إجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية التي ستعقد عن طريق الفيديو، على تجنب أن تتحول أي صعوبات محتملة في السيولة إلى مشكلات في الملاءة المالية للأسر والشركات، مما قد يترك "ندبة على الاقتصاد العالمي ستزيد من صعوبة الإنتعاش" .