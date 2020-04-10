المغرب.. تسجيل 8 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية المغربية، اليوم الجمعة، 8 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 105 والإصابات إلى 1431، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 114 حالة.

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ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية،

واحترام التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات لمواجهة الفيروس.

وحتى صباح الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و600 ألف، والوفيات تجاوزت 95 ألفًا، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى نحو 357 ألفًا.