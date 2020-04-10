الفيلبين: 18 وفاة و120 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الفيلبينية خلال الساعات الـ24 الماضية، 18 وفاة و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لموقع روسيا

اليوم.

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد

ارتفع إلى 4195، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 221 حالة وفاة.

وشفي 60 مريضاً في الفيلبين من العدوى خلال اليوم الأخير، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 140 شخصًا.