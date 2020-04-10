سجلت السلطات الصحية الفيلبينية خلال الساعات الـ24 الماضية، 18 وفاة و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لموقع روسيااليوم.
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلادارتفع إلى 4195، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 221 حالة وفاة.
وشفي 60 مريضاً في الفيلبين من العدوى خلال اليوم الأخير، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 140 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيلبين: 18 وفاة و120 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.