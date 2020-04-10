الصحة الإيرانية: تسجيل 122 وفاة و1972 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، عن تسجيل 122 وفاة و1972 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.

قالت وزارة الصحة الإيرانية، إن عدد

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الوفيات الإجمالي بفيروس كورونا ارتفع ليص إلى 4232، بينما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 68192.

وأشارت "الوزارة" إلى أن 35465 مصابا بفيروس كورونا، تعافوا من المرض، وغادروا المستشفيات، لافتة إلى أن 3969 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 242568 فحص لفيروس كورونا في إيران حتى اليوم.