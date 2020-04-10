إندونيسيا.. 26 وفاة و219 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا اليوم الجمعة، 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعكس تراجعاً ملموساً عن عدد الوفيات الذي سجل

أمس 40 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة

الصحة، إن إندونيسيا أبلغت عن 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3.512 والوفيات إلى 306.