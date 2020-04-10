شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقعروسيا اليوم.
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعتخلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصًا.
سجلت الوزارة منذ أمس أكثر من 4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض حصيلة الوفيات بكورونا في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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