إعلان حالة الطوارئ في مقاطعتين في اليابان بسبب كورونا

أعلنت مقاطعتا آيتشي وجيفو في اليابان حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمقاطعتين.

وتعهد حاكم مقاطعة آيتشي، هيدياكي أومورا، في مؤتمر صحفي باتخاذ تدابير للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وطالب سكان المقاطعة التي يقطنها نحو 7.5 مليون شخص بالبقاء في منازلهم.

وسجلت اليابان أمس الخميس 576 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين في البلادإلى 6255، بينهم 712 مصاباً كانوا على متن سفينة سياحية احتجزت قيد الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في شهر فبراير، وذلك بحسب آخر إحصائية نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 110 أشخاص توفوا نتيجة العدوى بالفيروس.