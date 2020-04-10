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إصابة ضابط كبير في الجيش الإيراني بفيروس كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 أبريل 2020 01:17 مساءً - مشاركة

قال موقع ”نما تودي“ الإيراني المعارض، اليوم الجمعة، إن ضابطا كبيرا في الجيش الإيراني أصيب بفيروس المستجد.

وذكر الموقع في قناته عبر ”تلغرام“، أن العقيد مصطفى رزاقي، قائد كتيبة الرادار التابعة لمجموعة منظومة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى مستشفى ”بعثت“ التابع للقوات المسلحة في العاصمة طهران.

ولم يقدم الموقع أي تفاصيل أخرى عن حالة الجنرال الصحية.

وأصاب ، منذ ظهوره في إيران في الـ 19 من فبراير/ شباط الماضي، عددا من العسكريين الإيرانيين، من بينهم قادة في الحرس الثوري وجنود في الجيش الإيراني.

وأعلن مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، الثلاثاء الماضي، إصابة 54 جنديا بفيروس كورونا.

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