الأردن: توقيف مالك قناة "رؤيا" ومدير الأخبار لنشر تقرير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت قناة "رؤيا" الأردنية صباح اليوم، الجمعة، عن توقيف مديرها العام ومدير الأخبار فيها، على خلفية بثّ القناة لتقرير حول تأثير حظر التّجوّل، المفروض لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، على العمّال وتحديدًا المياومين منهم.

وقالت القناة الخاصة على موقعها الإخباري إن "النيابة العامة في محكمة أمن الدولة باشرت مساء الخميس بالتحقيق مع المدير العام للقناة فارس الصايغ، ومدير الأخبار محمد الخالدي على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية"، مبيّنةً أن النيابة العامة قررت توقيف الصايغ والخالدي 14 يوما.

وقالت القناة في بيانها إنها "كانت وستبقى داعمة لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزءًا من إعلام الدولة، الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول"؛ مؤكّدةً على "احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل".

وتضمن تقرير بثته "رؤيا" الأربعاء لقاءات مع عمال مياومين تضرروا نتيجة حظر التجول المفروض في المملكة لمواجهة فيروس كورونا. وقال أحد العمال "كلنا نعمل بأجر يومي، خلال يومين إلى ثلاثة أيام، إن لم يفتح لنا المجال للعمل سأضطر للسرقة".

وأضاف العامل في حديثه للقناة: "أحتاج لأن أطعم أهلي، ماذا أفعل؟ أشتغل في المخدرات؟ أسرق؟ لم يبقى لنا إلا أن نسرق. افتحوا لنا (إلغاء حظر التجول) فليصبنا فيروس كورونا ونموت أفضل من هذا الحال".

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وقالت سيدة أخرى "ارفعوا هذا الحصار عنا، إذا لم يرفع هذا الحصار خلال يومين أنا سأنزل للشارع للتسول، نريد أن نطعم أبناءنا".

وقررت الحكومة في 18 الشهر الماضي تعطيل عمل الوزارات و الدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف نيسان/ أبريل الحالي في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد. ثم فرضت في 21 من الشهر ذاته حظر تجول في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وخفّفت السلطات لاحقا من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيرا على الأقدام للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمان في 17 آذار/ مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في المملكة حتى اليوم 372 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 7 حالات وفاة إضافة إلى 161 حالة تعافي غادرت المستشفى.