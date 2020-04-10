كورونا في البلدات العربية: 278 مصابا وعدد الفحوصات 14,349

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الهيئة العربية للطوارئ إن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا المستجد بلغ لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 278 مصابا.
وأضافت أن مجمل عدد الفحوصات التي أجريت هو 14,349، وجاءت جسر الزرقاء في المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين، 26 مصابا، تليها أم الفحم 25 مصابا، ومن ثم دبورية 22 مصابا وطمرة 16 مصابا وجت المثلث 14 مصابا.
وأشارت الهيئة إلى أنه من حيث كثافة المرض فإن دبورية جاءت في المكان الأول بمعدل 211 مصابا لكل 100 ألف نسمة، تليها جسر الزرقاء 175 لكل 100 ألف مواطن، ومن ثم الشبلي أم الغنم بمعدل 157 مصابا لكل 100 ألف مواطن.
هذا، وتبلغ نسبة الإصابة الكليّة في المجتمع العربي 20,3 مصاب لكل 100 ألف، ويصل معدل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي 1,047 فحصا لكل 100 ألف مواطن.
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