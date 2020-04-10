شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 1:35 مساءً, 10 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في دولة الكويت إلى 993 إصابةً .

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن من ضمن الحالات المسجلة حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وقدما ضمن رحلات الإخلاء الجوي في حين سجلت 77 حالة كانت مخالطة لحالات سابقة مصابة بالفيروس ، مشيرًا إلى أن أربع حالات قيد التقصي الوبائي .

وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقتٍ سابق شفاء 12 حالة مصابة بالفيروس ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 123 حالة .

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