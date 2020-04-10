شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و 8 وفيات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:26 مساءً, 10 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل 8 وفيات أخرى.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.

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