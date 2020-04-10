شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: خروج 9 أشخاص من الحجر الصحي بعد تعافيهم من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم خروج 9 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمال فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: خروج 9 أشخاص من الحجر الصحي بعد تعافيهم من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.