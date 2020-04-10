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البحرين: خروج 9 أشخاص من الحجر الصحي بعد تعافيهم من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم خروج 9 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمال فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19)

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