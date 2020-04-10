شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : تسجيل 331إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

اعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعة عن تسجيل 331حالةاصابة جديدة بفيروس كورون المستجد(كوفيد 19-)

ليرتفع الاجمالي إلى إلى 2990، وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها

أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص

الطبي،بحسب وكالة انباء الأمارات (وام). وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على

جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية

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الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة .2990 كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصاب من الجنسية الآسيوية وآخر من

الجنسية العربية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة

14 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية

اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء .268