شهدت محافظة صلاح الدين بادرة انسانية لاصحاب الصيدليات فيها، بعد ان شكل بعضها فريقا تطوعيا لايصال الدواء الى اصحاب الامراض المزمنة والمتعففين بشكل مجاني. كثيرة هي وسائل التضامن والتكافل الاجتماعي التي أنتجتها الأزمة الوبائية الحالية، ليصل الدور إلى اصحاب الصيدليات في دعم المصابين بالأمراض المزمنة والمتعففين بتوصيل الادوية إلى تلك العوائل لبيوتهم وبالمجان دعما لضوابط حظر التجوال.

المواطنون لاحظوا هذه المبادرة واثنوا عليها لما لها من ايجابية في هذه الاوقات الصعبة. فيما شكر المستفيدون اصحاب المبادرات بشتى انواعها على دعمهم الدائم .

هكذا تتوازن الأمور في ظل مبادرات تنوعت اشكالها ومضامينها لكنها تشترك في مبدأ واحد عنوانه الانسانية والتضحية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو بادرة انسانية من اصحاب الصيدليات لايصال الدواء الى المتعففين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.