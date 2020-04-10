الحشد الشعبي: اعتقال ارهابي بحوزته منظومة انترنت قرب الحدود الاردنية السعودية

وقال في بيان ، إن قوة من الحشد الشعبي، اعتقلت، اليوم، ارهابيا بحوزته اسلحة ومنظومة انترنت ضمن عمليات ابطال النصر الثانية الجارية في محافظة الانبار قرب الشريط الحدودي الاردني السعودي.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، فجر اليوم الجمعة، انطلاق الصفحة الثانية من عمليات "ابطال النصر الثانية" باتجاه عدد من الاهداف المرسومة ابرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الاردنية والسعودية.

