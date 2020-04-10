صحة البصرة تعلن خمس اصابات جديدة بمرض كورونا وشفاء تسع حالات

اعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة، عن تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وتسع حالات شفاء.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحالات الموجبة الجديدة 5، والحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 9"، لافتة الى "عدم وحود وفيات".
واضافت، أن "عددالحالات الموجبة التراكمية 165 (15 وفيات، 72 شفاء، 78 قيد العلاج)، بينما عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم 50، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 1835".
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