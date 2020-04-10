أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط اليوم

اسعار مكاتب الصيرفة في الاسواق المحلية العراقية
وتعد هذه الاسعار هي للتعاملات الفردية وليست رسمية لسبب اغلاق بورصة الكفاح السعر الحقيقي سيكون بعد انتهاء حظر التجوال
سعر بيع الدولار: 125,000
العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي :100 يورو = 109,43 دولار
الأسترليني السعر العالمي :100 باوند = 124,75 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 670,49 ليرة تركية
سعر أونصة الذهب عالمياً = 1684,50$
اسعارالنفط في الاسواق العالمية
سعر برميل نفط الخام برنت = 31,95 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي = 23,30 دولار
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