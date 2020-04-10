اخبار العالم

أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط اليوم

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اسعار مكاتب الصيرفة في الاسواق المحلية العراقية

وتعد هذه الاسعار هي للتعاملات الفردية وليست رسمية لسبب اغلاق بورصة الكفاح السعر الحقيقي سيكون بعد انتهاء حظر التجوال

سعر بيع الدولار: 125,000

سعر شراء الدولار: 124,000

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي :100 يورو = 109,43 دولار

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الأسترليني السعر العالمي :100 باوند = 124,75 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 670,49 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً = 1684,50$

اسعارالنفط في الاسواق العالمية
سعر برميل نفط الخام برنت = 31,95 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي = 23,30 دولار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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