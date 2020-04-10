

اسعار مكاتب الصيرفة في الاسواق المحلية العراقية اسعار مكاتب الصيرفة في الاسواق المحلية العراقية وتعد هذه الاسعار هي للتعاملات الفردية وليست رسمية لسبب اغلاق بورصة الكفاح السعر الحقيقي سيكون بعد انتهاء حظر التجوال سعر بيع الدولار: 125,000

سعر شراء الدولار: 124,000 سعر شراء الدولار: 124,000 العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي :100 يورو = 109,43 دولار Advertisements الأسترليني السعر العالمي :100 باوند = 124,75 دولار الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 670,49 ليرة تركية سعر أونصة الذهب عالمياً = 1684,50$ اسعارالنفط في الاسواق العالمية

سعر برميل نفط الخام برنت = 31,95 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي = 23,30 دولار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.