الديوانية تعلن عدم تسجيل اصابات بمرض كورونا اليوم وتبين موقف الحالات المتبقية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، عدم تسجيلها اية اصابة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، فيما بينت موقف الحالات المشتبه بها المتبقية.
وأوضحت، أنه "تم سحب (6) نماذج بتاريخ 9/4/2020 لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة، كما ان عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020ولحد الان 7، وعدد حالات الشفاء 5، وحالات الوفاة 1 (توفي في وقت سابق )، والراقدين 1 وبحالة جيدة".
واكدت مدير عام صحة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي، بحسب البيان، "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين وتدعو جميع المواطنين الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزلم بحظر التجوال".
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