ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "​الصليب الأحمر​ اللبناني- مركز حاصبيا نظّم ندوة صحيّة لخليّة الأزمة في بلدة عين جرفا قضاء حاصبيا، تمحورت حول مخاطر فيروس "كورونا" وطرق انتشاره وـفضل السبل الواجب اتّباعها للوقاية من هذا الوباء المستجد".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الصليب الأحمر نظم ندوة صحية لخلية الأزمة في عين جرفا حول مخاطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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