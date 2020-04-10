النشرة: جريح نتيجة انقلاب سيارة من جسر الضبية وسقوطها على الأوتوستراد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بـ"وقوع جريح نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الحديدي على جسر الرويال في ​الضبية​، وسقوطها على الأوتوستراد- المسلك الغربي".

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