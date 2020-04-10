أعلن المتحدّث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد 19" في تايلاند تاوسين ويسانويوتين، "تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ووفاة امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا جراء الفيروس"، لافتًا إلى أنّ "من بين الحالات الجديدة، هناك 27 حالة مرتبطة بحالات سابقة، فيما كانت ثلاث حالات لأشخاص قادمين من الخارج".
ومنذ تفشّي المرض في كانون الثاني، أبلغت تايلاند عن 2473 إصابة و33 وفاة، في حين تعافى 1013 مريضًا وعادوا إلى منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.