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تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في تايلاند

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أعلن المتحدّث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "​كوفيد 19​" في ​تايلاند​ تاوسين ويسانويوتين، "تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس ""، ووفاة امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا جراء الفيروس"، لافتًا إلى أنّ "من بين الحالات الجديدة، هناك 27 حالة مرتبطة بحالات سابقة، فيما كانت ثلاث حالات لأشخاص قادمين من الخارج".

ومنذ تفشّي المرض في كانون الثاني، أبلغت تايلاند عن 2473 إصابة و33 وفاة، في حين تعافى 1013 مريضًا وعادوا إلى منازلهم.

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