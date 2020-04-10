أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ "تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 609 حالات". وأوضحت أنّ "هناك 28 حالة حرجة، 20 حالة وفاة، و67 حالة شفاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: إرتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 609 بعد تسجيل 27 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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