ارتفاع كبير في عدد الوفيات بكورونا في بلجيكا

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سجل عدد الذين توفوا بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا ارتفاعا كبيرا وبلغ 3019 شخصا، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الصحية البلجيكية الجمعة. وأوضحت السلطات الصحية أنه تم الإبلاغ في الساعات الـ 24 الأخيرةعن 496 وفاة، سجل 171 منها بين 18 و31 مارس في دور للمسنين في منطقة فلاندر.

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