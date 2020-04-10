شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حلوان يتقدم ببيان عاجل بسبب الزحام بمكاتب البريد أثناء صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، ببيان للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن معاناة عشرات الآلاف من مستحقى المعاشات بمكتب بريد حلوان و المعصرة وحدائق حلوان، مما سبب زحاما هائلا بالمنافذ وهو ما ينذر بكارثة في ظل الظرف الصحي الراهن الذي تمر به البلاد رجاء التدخل الفوري لعلاج هذا الأمر.

وأوضح البلتاجى، أن هناك جهود على أرض الواقع من شأنها منع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وعلى كافة الهيئات والمؤسسات ترجمة هذا الاهتمام والحرص من قبل الدولة فى صورة قرارات على أرض الواقع، لمنع التكدس والزحام فى مختلف الأماكن، خاصة بين فئة كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة منهم.

وطالب عضو مجلس النواب، تذليل كافة العقبات أمام المواطنين فيما يخص صرف المعاشات المستحقة، على ان يكون هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وتوفير الأموال المطلوبة منعا للزحام، حتى لا يتحول الأمر لكارثة فيما بعد.

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الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، تواصل صرف معاشات أبريل وذلك لمن يتقاضون معاشات أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.