في ظل الحجر الصحي.. أطباء وصيادلة يطلقون خدمة طبية استشارية عن بعد

في ظل الحجر الصحي، الذي يخضع له المغاربة من أجل عدم تفشي وباء كورونا؛ أطلقت كل من الهيأة الوطنية للطبيبات، والأطباء، والهيأة الوطنية للصيادلة، خدمة طبية استشارية عن بعد، وذلك أمام صعوبة تنقل المواطنات، والمواطنين إلى عيادات الأطباء.

وتأتي مبادرة الهيأة الوطنية للطبيبات، والأطباء، والهيأة الوطنية للصيادلة، بحسب بلاغ لهما، توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، تأكيدا منهما على المشاركة، وانخراط القطاع الطبي الصيدلي في التصدي لوباء كرونا كوفيد -19 المستجد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلسهما الوطني قرر تبني اقتراح تقديم خدمة طبية استشارية عن بعد، من طرف الأطباء، تجاه المرضى، وبتنسيق تام مع الصيادلة، سيما بشأن الحالات الطبية، التي تستدعي ذلك، خلال هذه الفترة الاستثنائية”.

ودعت الهيأتان المذكورتان إلى بذل المزيد من الجهد، والعطاء، لخدمة المواطن، والوطن، وتلبية حاجياته الطبية في أحسن الظروف، وأن يكونوا عونا للدولة في حربها ضد وباء كوفيد – 19.