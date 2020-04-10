الوالي ينصح الأباء بمراعاة نفسية الأطفال خلال الحجر الصحي – فيديو

نبه الفنان رشيد الوالي، أمس الخميس، الآباء، والأمهات، إلى الحرص على مراعاة نفسية أطفالهم أثناء فترة الحجر الصحي، ومحاولة تجنب التأثير فيها سلبا، مناديا باستغلال الفرصة لتربيتهم على مبادئ معينة، بعدما شغلتهم الحياة عنهم لفترة.
وشارك الوالي، على حساباته في موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تحدث فيه للآباء، ناصحا إياهم باستغلال فرصة الحجر لتربية الأبناء على الإحسان إلى والديهما، بدل أن يتأثروا بالغرب، ويقتنعون بأفكارهم في التخلي عن الآباء في دار العجزة عند الكبر، أو عدم الإيمان بمؤسسة الزواج.
وطلب الوالي من الآباء عدم السماح للظروف الاستثنائية أن تدفعهم إلى معاملة أبنائهم بعصبية، مؤكدا أنهم أكثر تأثرا من الكبار بالحجر.
وختم الوالي تدوينته بالإشارة إلى ضرورة ارتداء الكمامات، عند مغادرة المنزل في حالة الضرورة القسوى.
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