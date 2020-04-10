أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ الساعة السادسة من مساء أمس الخميس.
وقالت الوزارة، ضمن حصيلتها الجديدة على الموقع المخصص لمستجدات فيروس كورونا، إن أعداد المصابين في البلاد وصل إلى 1431 حالة.
وحسب الحصيلة الأخيرة، فقد وصلت الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى105 بتسجيل ثماني حالات جديد ، كما قدر عد المتعاقين من الفيروس حتى الآن ب 114حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أعداد المصابين بكورونا في المغرب يصل إلى 1431حالة..8 وفيات وأزيد من 57 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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