حصيلة الموقوفين على خلفية خرق حالة الطوارئ تتجاوز 22 ألف شخص

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لأعداد من تم توقيفهم بسبب خرق حالة الطوارئ.

وقالت المديرية، في بلاغ لها آصدرته اليوم الجمعة، إنه تم ضبط 22 ألف و542 شخصا متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات العمومية، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية.

وكانت المديرية قد أصدرت إحصائيات الأسبوع الماضي، لأعداد الموقوفين على خلفية خرق حالة الطوارئ، قدر عددهم لحوالي خمسة آلاف شخص.

يشار إلى أنه منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، بدأت قوات الأمن في تنفيذ القانون، لوقف أي خرق للطوارئ التي أقرتها البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.