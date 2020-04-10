قلنسوة: وفاة الأسير المحرر عفيف زميرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الأسير المحرر، عفيف زميرو "أبو فلسطين"، عن عمر ناهز 69 عاما إثر إصابته بمرض لم يمهله طويلا صباح اليوم، الجمعة.

وجرى تشييع المرحوم زميرو إلى مثواه الأخير ومواراته الثرى في مقبرة المغازي، غربي قلنسوة، صباح اليوم.

وكان الفقيد أحد أقدم وأبرز كوادر الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني.

وانضم زميرو في ثمانينيات القرن الماضي للحركة الوطنية، وخلال مسيرته النضالية تم اعتقاله لمدة 9 سنوات على خلفية سياسية.