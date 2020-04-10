ثلاث إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفّة الغربية، اليوم، الجمعة، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، مثلما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينيّة، إبراهيم ملحم.

وأضاف ملحم، خلال الإيجاز الصباحي حول مستجدات فيروس كورونا، أنّ اثنتين من الإصابات سجلتا في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، إحداهما لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، حيث انتقلت إليها العدوى من والدتها التي أصيب من شقيقتها التي يعمل نجلها في كراج لتصليح الحافلات الإسرائيلية في مستوطنة "غوش عتصيون"، والأخرى لشقيقتها البالغة من العمر 25 عاما.

وأشار إلى أن الإصابة الثالثة هي لفتاة عشرينية انتقلت إليها العدوى من والدتها ووالدها في بلدة حلول شمال الخليل.

وترتفع الحصيلة الإجماليّة إلى 266 إصابة.

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وبحسب معطيات وزارة الصحّة الفلسطينيّة، فإنّ إجمالي العيّنات التي فُحصت يصل إلى 16068 فحصًا، في حين بلغ عدد المتعافين 44. ولم تسجل إلا حالة وفاة واحدة منذ بدء الجائحة.

والخميس الماضي، مدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع الأراضي الفلسطينية.

وتشمل حالة الطوارئ إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد، واقتصار الحركة بين المحافظات فقط على حالات الضرورة القصوى، وخاصة في محافظة بيت لحم، ومنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، ووضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ومنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.