شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل حالة وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:24 مساءً, 10 أبريل 2020 م سجلت السلطات التايلاندية حالة وفاة و 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة ( كوفيد – 19 ) تاوسين ويسانويوتين للصحفيين بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في تايلاند بلغت 33 حالة، مشيرًا إلىأن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عامًا.

وقال إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2473 حالةً.

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