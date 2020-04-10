اعتقال 45 مخالفا لحظر التجوال بمنطقة الشعب شمالي بغداد

اعلنت مديرية نجدة الشعب، الجمعة، عن اعتقال 45 مخالفا لحظر التجوال بمنطقة الشعب الواقعة شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود شكاوى عديدة من اهالي منطقة الشعب بعدم الالتزام بحظر التجوال شرطة نجدة الشعب تضبط 45 شخصا مخالفا لحظر التجوال".
واضافت، "تم تسليمهم الى مراكز الشرطة للقيام بالاجراءات الاصولية".
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