اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل، فيما قررت سلطات الاقليم تمديد حظر التجول الى 16 نيسان الحالي.
وقالت الوزارة في بيان، نشر اليوم، إنه مدينة اربيل سجلت تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعد ظهور نتائج الفحص المختبري لهم بأنها موجبة .
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، تمديد قرار حظر التجوال فيها لـ16 نيسان.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، تمديد قرار حظر التجوال فيها لـ16 نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات جديدة بمرض كورونا في اربيل والسلطات تمدد حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.