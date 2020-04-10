إصابات جديدة بمرض كورونا في اربيل والسلطات تمدد حظر التجول

وقالت الوزارة في بيان، نشر اليوم، إنه مدينة اربيل سجلت تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعد ظهور نتائج الفحص المختبري لهم بأنها موجبة .

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، تمديد قرار حظر التجوال فيها لـ16 نيسان.

