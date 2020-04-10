وفاة طبيب لبناني في إيطاليا بسبب كورونا

توفي الطبيب اللبناني نبيل شرابية (61 عاما)، الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا في مدينة ألساندريا الإيطالية، في وقت وصل فيه عدد المصابين في البلاد إلى 143626.
ووفق وسائل إعلام إيطالية، فقد عانى شرابية من أعراض كورونا لأيام عدة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث توفي.
وكانت آخر إحصائية للفيدرالية الوطنية الإيطالية لنقابة الأطباء أفادت بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، من الأطباء في إيطاليا أمس الخميس إلى 103.
وأشارت على موقعها الرسمي إلى أن القائمة تشمل أيضا أطباء متقاعدين تم استدعاؤهم مؤخرا بسبب حالة الطوارئ الصحية الراهنة.
وكانت آخر إحصائية للفيدرالية الوطنية الإيطالية لنقابة الأطباء أفادت بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، من الأطباء في إيطاليا أمس الخميس إلى 103.
وأشارت على موقعها الرسمي إلى أن القائمة تشمل أيضا أطباء متقاعدين تم استدعاؤهم مؤخرا بسبب حالة الطوارئ الصحية الراهنة.
ووصل عدد المصابين في إيطاليا إلى 143,626، فيما بلغ عدد المتوفين بالفيروس التاجي 18,279.
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