وفاة طبيب لبناني في إيطاليا بسبب كورونا

ووفق وسائل إعلام إيطالية، فقد عانى شرابية من أعراض كورونا لأيام عدة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث توفي.

وكانت آخر إحصائية للفيدرالية الوطنية الإيطالية لنقابة الأطباء أفادت بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، من الأطباء في إيطاليا أمس الخميس إلى 103.



وأشارت على موقعها الرسمي إلى أن القائمة تشمل أيضا أطباء متقاعدين تم استدعاؤهم مؤخرا بسبب حالة الطوارئ الصحية الراهنة.

ووصل عدد المصابين في إيطاليا إلى 143,626، فيما بلغ عدد المتوفين بالفيروس التاجي 18,279.