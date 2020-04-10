كارثة جراء كورونا.. مئات المصابين داخل سجن في شيكاغو

في واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا المستجد بمكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأميركية بـ"كوفيد 19".
وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يعيش النزلاء غالباً في أجنحة متقاربة.
واكتسب الوضع اهتماماً كبيراً في وقت سابق هذا الأسبوع، عندما رفع سجناء لافتات طلبوا فيها المساعدة عند نوافذ زنازينهم المطلة على شارع عام.
وقال مكتب شرطة مقاطعة كوك في بيان، الخميس: "أفراد الشرطة والطواقم الطبية في المقاطعة يعملون على مدار الساعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا العالمية غير المسبوقة".
وتشمل هذه الإجراءات إعداد "حجر صحي ومنشأة رعاية" للسجناء تتسع لنحو 500 سرير، ونقل أكبر عدد ممكن من النزلاء من الزنازين التي تضم سجينين إلى زنازين فردية، والبدء في إجراء اختبارات الفيروس في السجن.
وتوفي أكثر من 16600 شخص في أنحاء الولايات المتحدة، من جراء إصابتهم بالفيروس القاتل، وتم تأكيد إصابة 463 ألف شخص رغم أوامر البقاء في المنزل غير المسبوقة في غالبية الولايات.
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