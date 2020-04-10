نائب يدعو لمراقبة اصحاب الصيدليات ومذاخر الادوية

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، "بالوقت الذي نثني عليه ونشد على ايدي منتسبي وزارة الصحة والكوادر الطبية البطلة التي كانت في مقدمة الصفوف للتصدي لهذا الوباء الفتاك، فاننا نشعر بالاسف من استغلال ضعاف النفوس لهذه الازمة بغية تحقيق مكاسب زائلة".واضاف البديري، ان "وسائل الوقاية من المرض سواء كانت معقمات او كمامات او قفازات اصبحت عملة نادرة في السوق، والاعتماد بالدرجة الاساس اليوم على المبادرات المشكورة التي يقوم بها بعض اصحاب مهنة الخياطة لتوفير ما يمكن توفيره من الكمامات مجانا للمواطنين".

ولفت الى ان "هناك بعض الجشعين من اصحاب الصيدليات والمذاخر وتجار الادوية يتقصدون اخفاء ما لديهم من هذه البضائع بغية بيعها باسعار خيالية وصلت الى عشرين ضعف في بعض المناطق متناسين ان هذه الاعمال ترتقي الى مصاف الجرائم الكبرى والمتاجرة بارواح الابرياء".



واكد البديري، على "اهمية ان يكون هنالك موقف حازم وصريح من الجهات الرقابية في وزارة الصحة وباقي المؤسسات الرقابية وخاصة االجهزة الامنية فيم تابعة الصيدليات والمذاخر واليات بيع مواد الوقاية من الوباء، اضافة الى متابعة بيع باقي المواد الطبية التي ارتفعت اثمان البعض منها في لعبة يقودها مافيات لا تقل خطورة عن كورونا".