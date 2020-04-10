الدفاع التركية: القضاء على إرهابيَين من "بي كا كا" بغارة شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، أنّ "سلاح الجو نفّذ غارة على أوكار الإرهابيّين في منطقتة هفتانين شمالي ​العراق​، بعد رصد إرهابيّين اثنين من تنظيم "بي كا كا"، لافتةً إلى أنّ "الغارة أدّت إلى القضاء الإرهابيّين". وأكّدت أنّ "​القوات التركية​ تواصل عمليّاتها بحزم ضدّ عناصر "بي كا كا".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، وفق مزاعم الجانب التركي.