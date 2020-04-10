أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنّ "سلاح الجو نفّذ غارة على أوكار الإرهابيّين في منطقتة هفتانين شمالي العراق، بعد رصد إرهابيّين اثنين من تنظيم "بي كا كا"، لافتةً إلى أنّ "الغارة أدّت إلى القضاء الإرهابيّين". وأكّدت أنّ "القوات التركية تواصل عمليّاتها بحزم ضدّ عناصر "بي كا كا".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، وفق مزاعم الجانب التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: القضاء على إرهابيَين من "بي كا كا" بغارة شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.