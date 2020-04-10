المرصد السوري: وقف إطلاق النار بمنطقة "بوتين- اردوغان" دخل يومه الـ36 باستمرار الهدوء الحذر

رَصد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "هدوءًا حذرًا يسود عموم منطقة "بوتين (الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​) - اردوغان (الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​)" مع دخول وقف ​إطلاق النار​ الجديد يومه الـ36 على التوالي، حيث لا يزال القصف الجوي متوقّفًا طيلة الأيام تلك، فيما تشهد المنطقة خروقات متجدّدة بشكل يومي".

وذكّر بـ"أنّه كان قد رصد يوم أمس قصفًا مدفعيًّا نفّذته قوات ​النظام السوري​، استهدف بلدة كنصفرة ومناطق جبل الزاوية في ​ريف إدلب الجنوبي​، تزامنًا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، بالإضافة إلى استهداف قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي".

