مراقبي مديرية حماية المستهلك نظموا 44 محضر ضبط منذ بداية الأسبوع إلى الأمس

نظّمت فرق مراقبي ​مديرية حماية المستهلك​ 44 ​محضر ضبط​ منذ بداية الأسبوع إلى يوم أمس، وأبرز المخالفات هي بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرّر، ارتفاع نسبة هامش الربح، أو عدم الإعلان عن الأسعار.

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