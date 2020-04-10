أعلن رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير، في بيان اليوم، "الاعتصام أمام وزارة التربية والسرايا الحكومية ومديرية التعليم المهني، في ظل هذه الظروف السيئة وضمن أيام التعبئة العامة، لأن الموت أصعب من نظرة عائلاتنا، فنحن لا نستطيع أن نؤمن لها حاجاتها الأساسية في هذه الأيام السيئة".
اضاف "مددتم التعبئة العامة وماذا قدمتم لنا؟ هل تريدون أن تقتلونا بشكل جماعي جوعا؟ إذا لم يكن هناك عدل في الأرض فلن يرفع الله البلاء عن وطننا وسيزداد الوباء والبلاء. نرفع شكوانا الى الله القادر ونقول له إننا مظلومون فأنصفنا". ستة أشهر من دون قبض مستحقات، ماذا نطعم أولادنا وكيف سنصرف لنعلم عن بعد؟ ربطة خبز في منازلنا خير من الميغا في الهواتف ومن التعليم عن بعد. كل شيء ممكن تعويضه إلا الصحة". وختم: "نطلب من أمنا أن تكون عونا لنا بعد الله".
كانت هذه تفاصيل خبر متعاقدو المهني يعتصمون للمطالبة بمستحقاتهم: مددتم التعبئة العامة وماذا قدمتم لنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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