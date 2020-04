قوى الأمن: ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات بتاريخ لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول التحضير لعمليّة تهريب كميّة ضخمة من ​حشيشة الكيف​ إلى إحدى الدول الإفريقيّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً عليه، ونتيجة لمتابعة حثيثة استمرّت لحوالي الشهر، تمكّنت قوة من المكتب المذكور، بتاريخ 16 آذار 2020 من ضبط قافلة مؤلّفة من 8 شاحنات، كانت متّجهة إلى حرم مرفأ ​بيروت​، وعلى متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس من النايلون الّتي تحتوي على أتربة زراعيّة، بتفتيش الحاويات في داخل حرم المرفأ، بالتنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في ​الجمارك​، التي ساهمت بتقديم المعدّات اللوجستية المسهّلة لعمليّة الكشف".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بتاريخ 24 آذار 2020، وبعد الإنتهاء من الكشف على ​الشاحنات​، جرى ضبط كميّات كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها حوالى 25 طنًّا، كانت موضبة داخل أكياس -الكيس الواحد بين 20 و30 كيلوغرامًا، كل كيس يحتوي على 100 إلى 150 كغ حشيش، وزنة الكف الواحد حوالى 200 غرامًا- موضوعة بطريقة محترفة تحت الأتربة الزراعيّة بغية إخفاء المخدرات، ومن هذه الأنواع (آه يا حنان، الجزيرة نيو 2019، الأسطورة نيو 2019، طائر الحر، جوكر، مزاج بيروت، مزاج الشام، cruiser، ممتاز، زهرة الربيع، Kiki do you love me)".

وأشارت إلى أنّ "هذه الكمية المضبوطة تُعتبر الأضخم ب​تاريخ لبنان​، فقد كانت مجهّزة ومعدّة للتجارة والترويج والبيع والتهريب إلى الخارج"، مفيدةً بأنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورّطين".