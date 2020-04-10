الطبش تتابع موضوع السجناء مع خلف والمراد

نوهت أمين سرّ لجنة حقوق ​الإنسان​ النيابية النائب ​رولا الطبش​ بجهود نقابتي المحامين في ​بيروت​ و​طرابلس​ لجهة ملاحقة طلبات تخلية سبيل ​السجناء​، وذلك ضمن خطوات خفض الاكتظاظ داخل السجون تداركاً لانتشار "​الكورونا​".

وتابعت في اتصالٍ مع كلٍّ من النقيبين ​ملحم خلف​ (بيروت) و​محمد المراد​ (طرابلس)، ​تفاصيل​ الاجراءات واطلعت منهما على التعاون الكبير من قبل ​القضاة​، بحيث تجاوز عدد الطلبات المعالجة الـ800 طلب، وقد تم تنفيذ حوالى 250 تخلية سبيل في طرابلس و​الشمال​، وذلك عبر اعتماد وسائط المعلوماتية مما سرع من الاجراءات".

وأثنت على ما يقوم به النقيبان خلف ومراد، "كخدمةٍ عامة بل وطنية، في مبادرةٍ تدل على العمق الوطني لكلا النقابتين، وتحملهما المسؤولية في أوقات الازمات".

وتوافقت الطبش مع النقيبين على "ضرورة عودة العمل الى ​مجلس النواب​، خصوصاً لناحية مناقشة وإقرار القوانين الضرورية للمرحلة الحالية، ومنها إعفاء المحكومين الذين أنهوا محكوميتهم من تسديد الغرامات المحكومين بها، مما يساعد في عملية درء الخطر عن السجون، والتي للحين بقيت بعيدة عن الوباء".