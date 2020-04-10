وفاة طبيب لبناني نتيجة إصابته بفيروس كورونا في إيطاليا

أفادت وسائل إعلام إيطاليّة بـ"وفاة الطبيب اللبناني نبيل شرابية (61 عامًا) نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" في مدينة ألساندريا الإيطالية"، وذكرت أنّ "شرابية قد عانى من عوارض الفيروس لأيام عدّة، قبل أن يتمّ نقله الى المستشفى حيث توفي".
وكانت نقابة الأطباء في إيطاليا قد أشارت أمس إلى وفاة نحو 100 طبيب في البلاد بفيروس "كورونا".
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