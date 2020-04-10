البستاني: ممنوع المس بأموال المودعين

اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "ممنوع المس بقرش واحد من أموال المودعين قبل اقرار قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​ وتطبيقه على السياسيين الفاسدين وأزلامهم من مقاولين وموظفين في ​الدولة​، كما اصحاب ​المصارف​ لتسليفهم الدولة من اموال المودعين وتحويل أرباحهم للخارج، و حاكم ​مصرف لبنان​ والهيئات الرقابية للتقصير او التواطؤ" . إضغط للمزيد

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