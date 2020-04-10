الاب جلخ: وباء كورونا الذي اصاب العالم اجمع لديه الكثير من الرسائل التي يوصلها لنا

أشار رئيس ​الجامعة الأنطونية​ ​الأب ميشال جلخ​ الى ان وباء ​كورونا​ الذي اصاب ​العالم​ اجمع لديه الكثير من الرسائل التي يوصلها لنا، ولم يعد هناك فرق بين الناس بين الغني والفقير، وقد اعاد ​الانسان​ الى حجمه الطبيعي، وهذا الموضوع من صلب رسالة ​المسيح​، لاننا امام الله نحن متساوون.

ولفت الاب جلخ في حديث تلفزيوني، الى ان هناك علامات الازمنة، وككنيسة نرى بهذه الطريقة الوباء، ونحن لا ننتظر المرض كي يعود الانسان الى الله، ونحن نستفيد منه كي نفهم ​الحياة​ بطريقة اخرى ورسالة الله لنا، وعلاقتنا مع الله علاقة حب وفرح وسعادة وليس علاقة قصاص.