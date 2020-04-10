يعقوب: اي كارتيل يتحكم بالناس المصارف او الافران او النفط او الطيران؟

اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "الشعب دائما يدفع الثمن مع انخفاض اسعار ​النفط​، حيث لم نعد نسمع اعتراض تجار المحروقات على نسبة 15 بالمئة على ​البنزين​ لان السعر ثابت على السعر المرتفع، اما ​المازوت​ لانه انخفض فان مافيا النفط احتكرته واختفى من الاسواق".

اضاف يعقوب متسائلا "اي كارتيل يتحكم بالناس، ​المصارف​ او الافران او النفط او الطيران او حتى الهواء؟".