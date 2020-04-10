اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له على مواقع التواصل الإجتماعي، ان "الشعب دائما يدفع الثمن مع انخفاض اسعار النفط، حيث لم نعد نسمع اعتراض تجار المحروقات على نسبة 15 بالمئة على البنزين لان السعر ثابت على السعر المرتفع، اما المازوت لانه انخفض فان مافيا النفط احتكرته واختفى من الاسواق".
اضاف يعقوب متسائلا "اي كارتيل يتحكم بالناس، المصارف او الافران او النفط او الطيران او حتى الهواء؟".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: اي كارتيل يتحكم بالناس المصارف او الافران او النفط او الطيران؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.