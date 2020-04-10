منخفض جوّي يؤدي الى طقس ماطر يستمّر حتى بعد ظهر السبت

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر منخفض جوّي على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس ماطر أحياناً ويستمّر حتى بعد ظهر السبت حيث ينحسر تدريجيًا. ملاحظة: " تكون الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان".

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتدّ احياناًً مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد. تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.

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السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد وفي الداخل. يتحسن الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر. نحذّر من خطر تكّون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١٩٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات .